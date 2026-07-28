Житель Мосальска получил принудительные работы за кражу телефона знакомого
Во вторник, 28 июля, прокуратура Мосальского района сообщила о вынесении приговора 37-летнему мужчине.
По данным ведомства, он виновен в краже мобильного телефона у приятеля.
— Мужчина выпивал со знакомым, дождался момента, когда друг отвлёкся, и незаметно забрал его телефон стоимостью 45 тысяч рублей. Затем распорядился им на свое усмотрение, - пояснили в прокуратуре.
Суд приговорил его к восьми месяцам принудительных работ.
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