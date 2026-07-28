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Криминал

Житель Мосальска получил принудительные работы за кражу телефона знакомого

Евгения Родионова
28.07, 09:33
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Во вторник, 28 июля, прокуратура Мосальского района сообщила о вынесении приговора 37-летнему мужчине.

По данным ведомства, он виновен в краже мобильного телефона у приятеля.

— Мужчина выпивал со знакомым, дождался момента, когда друг отвлёкся, и незаметно забрал его телефон стоимостью 45 тысяч рублей. Затем распорядился им на свое усмотрение, - пояснили в прокуратуре.

Суд приговорил его к восьми месяцам принудительных работ.

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