Житель Мосальска получил принудительные работы за кражу телефона знакомого

Во вторник, 28 июля, прокуратура Мосальского района сообщила о вынесении приговора 37-летнему мужчине.

По данным ведомства, он виновен в краже мобильного телефона у приятеля.

— Мужчина выпивал со знакомым, дождался момента, когда друг отвлёкся, и незаметно забрал его телефон стоимостью 45 тысяч рублей. Затем распорядился им на свое усмотрение, - пояснили в прокуратуре.

Суд приговорил его к восьми месяцам принудительных работ.