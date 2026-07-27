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Криминал

В Дзержинском районе после смерти парня на предприятии возбудили уголовное дело

Евгения Родионова
27.07, 10:16
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В понедельник, 27 июля, Следственный комитет РФ по Калужской области сообщил о возбуждении уголовного дела после смерти 20-летнего работника предприятия по производству бетонных изделий.

По данным ведомства, молодой человек получил смертельные травмы во время работы на станке.

— Трагедия случилась 20 июля. 20-летний рабочий выполнял задание на оборудовании. Его сильно покалечило - пострадали голова, туловище и ноги. Парня доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти, - пояснили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

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