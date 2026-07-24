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Криминал

Калужский пенсионер отсудил 200 тысяч у дроппера

Евгения Родионова
24.07, 12:30
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В пятницу, 24 июля, прокуратура города Калуги сообщила о взыскании денег с дроппера в пользу пенсионера.

По данным ведомства, его обманули мошенники.

— В сентябре 2024 года мошенники под предлогом дополнительного заработка убедили пенсионера перечислить 200 тысяч рублей на банковский счёт. Владелец счёта знал об этом и дал свои реквизиты, чтобы обналичить перевод. Против него уже возбудили уголовное дело за мошенничество, - пояснили в прокуратуре.

Прокуратура города Калуги потребовала взыскать деньги с дроппера.

Суд встал на сторону пострадавшего. Теперь решение должны исполнить, а прокуратура будет следить, чтобы деньги действительно вернулись хозяину.

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