Калужский пенсионер отсудил 200 тысяч у дроппера

В пятницу, 24 июля, прокуратура города Калуги сообщила о взыскании денег с дроппера в пользу пенсионера.

По данным ведомства, его обманули мошенники.

— В сентябре 2024 года мошенники под предлогом дополнительного заработка убедили пенсионера перечислить 200 тысяч рублей на банковский счёт. Владелец счёта знал об этом и дал свои реквизиты, чтобы обналичить перевод. Против него уже возбудили уголовное дело за мошенничество, - пояснили в прокуратуре.

Прокуратура города Калуги потребовала взыскать деньги с дроппера.

Суд встал на сторону пострадавшего. Теперь решение должны исполнить, а прокуратура будет следить, чтобы деньги действительно вернулись хозяину.