В Калуге мужчина пытался устроить подставные ДТП ради выплат страховой компании

Суд отправил под арест 29-летнего местного жителя, которого подозревают в организации подставных аварий.

По данным следствия, мужчина вместе с сообщниками специально устраивал дорожно-транспортные происшествия, чтобы получить выплаты, сообщили 22 июля в прокуратуре.

Им уже удалось обмануть страховщиков и получить более 700 тысяч рублей. Еще одну попытку забрать почти три миллиона рублей преступники не смогли довести до конца, так как их планы сорвались.

Кроме того, злоумышленник обманул знакомого: он пообещал помочь с продажей автомобиля, а в итоге просто присвоил чужую машину себе.

Прокуратура поддержала требование о том, что подозреваемый должен находиться под стражей во время расследования.