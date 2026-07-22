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Криминал

В Калуге мужчина пытался устроить подставные ДТП ради выплат страховой компании

Дмитрий Ивьев
22.07, 12:36
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Суд отправил под арест 29-летнего местного жителя, которого подозревают в организации подставных аварий.

По данным следствия, мужчина вместе с сообщниками специально устраивал дорожно-транспортные происшествия, чтобы получить выплаты, сообщили 22 июля в прокуратуре.

Им уже удалось обмануть страховщиков и получить более 700 тысяч рублей. Еще одну попытку забрать почти три миллиона рублей преступники не смогли довести до конца, так как их планы сорвались.

Кроме того, злоумышленник обманул знакомого: он пообещал помочь с продажей автомобиля, а в итоге просто присвоил чужую машину себе.

Прокуратура поддержала требование о том, что подозреваемый должен находиться под стражей во время расследования.

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