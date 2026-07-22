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Криминал

В Людиново мужчина топором разбил машину знакомого

Дмитрий Ивьев
22.07, 11:19
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Суд вынес приговор 28-летнему мужчине, сообщили в среду, 22 июля, в прокуратуре Калужской области.

У этого человека был конфликт со знакомым, и он решил выместить злость на машине обидчика.

Людиновец топором разбил «Киа Рио». Ущерб оценили в 590 тысяч рублей.

Суд наказал виновника обязательными работами продолжительностью 390 часов. Кроме того, он возместил ущерб.

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