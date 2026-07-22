Житель Балабаново фиктивно зарегистрировал 30 мигрантов
Никто из иностранцев в квартире 29-летнего мужчины не жил, сообщили в среду, 22 июля, в полиции.
Возбуждено уголовное дело.
Как уточнили в полиции, с каждого мигранта мужчина брал за регистрацию от двух до семи тысяч рублей.
На самих иностранцев, зарегистрированных в этой квартире, составили административные протоколы со штрафом в 2000 рублей.
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