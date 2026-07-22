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Криминал

Житель Балабаново фиктивно зарегистрировал 30 мигрантов

Дмитрий Ивьев
22.07, 11:04
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Никто из иностранцев в квартире 29-летнего мужчины не жил, сообщили в среду, 22 июля, в полиции.

Возбуждено уголовное дело.

Как уточнили в полиции, с каждого мигранта мужчина брал за регистрацию от двух до семи тысяч рублей.

На самих иностранцев, зарегистрированных в этой квартире, составили административные протоколы со штрафом в 2000 рублей.

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