Житель Балабаново фиктивно зарегистрировал 30 мигрантов

Никто из иностранцев в квартире 29-летнего мужчины не жил, сообщили в среду, 22 июля, в полиции.

Возбуждено уголовное дело.

Как уточнили в полиции, с каждого мигранта мужчина брал за регистрацию от двух до семи тысяч рублей.

На самих иностранцев, зарегистрированных в этой квартире, составили административные протоколы со штрафом в 2000 рублей.