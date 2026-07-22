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Криминал

В Калужской области мужчина не смог вызвать такси и угнал машину

Дмитрий Ивьев
22.07, 10:23
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Уголовное дело возбудили в Людиновском районе, сообщили в среду, 22 июля, в Управлении МВД по региону.

По версии следствия, у 32-летнего мужчины не получилось вызвать такси, чтобы доехать до дома. Тогда он выдавил стекло у чужой припаркованной машины, замкнул провода зажигания и доехал до родной деревни.

Машину он бросил в поле за населенным пунктом. Там ей и нашли оперативники. Автомобиль уже вернули хозяйке.

А угонщику грозит до пяти лет колонии.

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