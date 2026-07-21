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Новость дня Криминал

Участников банды бывших спецназовцев задержали после нападения в Калужской области

Дмитрий Ивьев
21.07, 14:32
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Калужские оперативники задержали участников банды бывших спецназовцев, которые совершали преступления с конца 1990-х годов. Группировку под руководством бывшего силовика Павла Христева подозревают в десятках нападений, похищений людей и вымогательств, сообщается в статье «Ленты».

Долгое время преступникам удавалось избегать ответственности. Они использовали свои профессиональные навыки и служебное положение, подделывая отчеты о рабочих заданиях, чтобы создать себе алиби. Однако их ошибкой стало вооруженное ограбление владельца охотхозяйства в Калужской области в 2020 году, когда у мужчины забрали деньги, оружие и другое имущество.

Именно сотрудники калужской полиции смогли вычислить грабителей. Весной 2023 года они провели задержания Христева и его сообщников. После того как задержанные начали давать показания, следователи узнали о долгой криминальной истории этой группы, и сейчас их дело рассматривает суд.

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