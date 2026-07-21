Житель Москвы обманул калужанку, продав ей несуществующую собаку

В полицию Калуги обратилась местная жительница, которая стала жертвой мошенников при попытке купить щенка породы бишон-фризе через интернет. Женщина перевела продавцу 15 тысяч рублей, но так и не получила животное, рассказали 21 июля в УМВД.

Как выяснили оперативники, объявление о продаже разместил 30-летний житель Москвы. Чтобы завоевать доверие покупательницы, он прислал ей видео с питомцем и скан ветеринарного паспорта. На самом деле все эти материалы он просто скачал из сети, а самой собаки у него никогда не было. Как только деньги поступили на его счет, мужчина перестал выходить на связь, а полученную сумму потратил на себя.

Полицейским удалось установить личность подозреваемого. В отношении него уже возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.