В Калуге женщина украла у пенсионерок полтора миллиона рублей
В понедельник, 20 июля, полиция сообщила о завершении расследования уголовного дела.
Обвиняемой по делу проходит 37-летняя женщина из Бабынинского района.
Она встретила на лестнице 88-летнюю пенсионерку, сказала, что работает в поликлинике и под предлогом проведения диспансеризации попала в квартиру. Там, когда пожилая женщина отвлеклась, она нашла в шкафу сбережения и ушла. Ущерб составил 1,45 миллиона рублей.
Таким же способом женщина обокрала другую пенсионерку на 50 тысяч.
Обвиняемой грозит до 10 лет колонии.
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