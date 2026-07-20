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Криминал

В Калуге женщина украла у пенсионерок полтора миллиона рублей

Дмитрий Ивьев
20.07, 10:09
1 561
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В понедельник, 20 июля, полиция сообщила о завершении расследования уголовного дела.

Обвиняемой по делу проходит 37-летняя женщина из Бабынинского района.

Она встретила на лестнице 88-летнюю пенсионерку, сказала, что работает в поликлинике и под предлогом проведения диспансеризации попала в квартиру. Там, когда пожилая женщина отвлеклась, она нашла в шкафу сбережения и ушла. Ущерб составил 1,45 миллиона рублей.

Таким же способом женщина обокрала другую пенсионерку на 50 тысяч.

Обвиняемой грозит до 10 лет колонии.

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