В Жиздре кражу кошелька раскрыли за час

На местном рынке у 80‑летней пенсионерки, инвалида III группы, украли кошелёк с банковскими картами.

Пожилая женщина тут же позвонила в банк и заблокировала карты, а потом обратилась в полицию, рассказали 20 июля в УМВД.

В полиции отметили, что приехавший на вызов участковый раскрыл дело за час. Он изучил историю операций по карте, в этой торговой точке запросил запись с видеокамеры, а потом кадры показал продавцам на том же рынке. Подозреваемую опознали – это местная жительница, у которой позже нашли кошелек и карты.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.