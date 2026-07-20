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Криминал

В Жиздре кражу кошелька раскрыли за час

Дмитрий Ивьев
20.07, 09:37
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На местном рынке у 80‑летней пенсионерки, инвалида III группы, украли кошелёк с банковскими картами.

Пожилая женщина тут же позвонила в банк и заблокировала карты, а потом обратилась в полицию, рассказали 20 июля в УМВД.

В полиции отметили, что приехавший на вызов участковый раскрыл дело за час. Он изучил историю операций по карте, в этой торговой точке запросил запись с видеокамеры, а потом кадры показал продавцам на том же рынке. Подозреваемую опознали – это местная жительница, у которой позже нашли кошелек и карты.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.

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