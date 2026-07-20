Калужанин потерял больше миллиона, пытаясь купить машину в интернете

Житель Калуги обратился в полицию после того, как стал жертвой мошенников при покупке автомобиля. Мужчина лишился крупной суммы, поверив продавцам в сети, рассказали 20 июля в УМВД.

По словам потерпевшего, он искал подходящую машину в интернете и наткнулся на выгодное предложение в одной из групп. Он связался с человеком, который представился менеджером компании. Цена мужчину полностью устроила. Сначала калужанин перевел часть денег якобы на оплату таможенной пошлины после подписания договора. Позже, будучи уверенным, что имеет дело с настоящей торговой организацией, он отправил всю сумму целиком.

Спустя время покупатель начал внимательнее изучать документы и заметил, что таможенные печати выглядят подозрительно. Проверив информацию в интернете, он понял, что эти печати поддельные, а его обманули. После этого он сразу же пошел писать заявление в полицию.

Сейчас следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.