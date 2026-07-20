Обнинск
+24...+25 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Калужанин потерял больше миллиона, пытаясь купить машину в интернете
Криминал

Калужанин потерял больше миллиона, пытаясь купить машину в интернете

Дмитрий Ивьев
20.07, 09:18
0 564
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Житель Калуги обратился в полицию после того, как стал жертвой мошенников при покупке автомобиля. Мужчина лишился крупной суммы, поверив продавцам в сети, рассказали 20 июля в УМВД.

По словам потерпевшего, он искал подходящую машину в интернете и наткнулся на выгодное предложение в одной из групп. Он связался с человеком, который представился менеджером компании. Цена мужчину полностью устроила. Сначала калужанин перевел часть денег якобы на оплату таможенной пошлины после подписания договора. Позже, будучи уверенным, что имеет дело с настоящей торговой организацией, он отправил всю сумму целиком.

Спустя время покупатель начал внимательнее изучать документы и заметил, что таможенные печати выглядят подозрительно. Проверив информацию в интернете, он понял, что эти печати поддельные, а его обманули. После этого он сразу же пошел писать заявление в полицию.

Сейчас следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
4 оценили
25%
0%
25%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImZOeE8wNC9rWmZtaW1aQ3A5TjAzWkE9PSIsInZhbHVlIjoiWEhEVVlCUDJzQVZQdThORlV1UmNRQitRRGR0M2hIOG9NQXovRjA5OHJDbVpCMnZFZ1pJK3hzWERFU3pBMW5FV2ZZZThvbURDN2djejM3QnZMTExQODlneUpJS3dsa3Yra1lVeTA0Y2Y4TGZYNTJTN2d6YW1ZQ1ZiQWVwZmlvUVNMUUJxTjZvLy9kbG80Q1dFRDYrWTB6TEJDVGZ1QnZPZWx3b3VXZTJmcm1HYmNqelZGUjh3M1JWUFo4WnB1V2Y4NEVCZkt3bXFGclAvNSswelY4c0VKQiszY2kraTk0Y2dONW5vdXpDVFdzeGtMRFJtRllxbkRNWjB5Y2JmREtPK2NKWGR5L0ozZnpGY20vTnJMekJrb21NSXV0Um1pVXFNTWlZUWNsVC9mNElCYm9GK3YrTWU4OEpoRHlWUVZXODRmUUpLZVUwTHYzdmh6NGhPMm9oMzhTWUQxODNEdThPdy9NWU9TaUFEcUZ4LzBKNG8xMGhQM1FwTWI4Z2pWSjFGdSsyVGt6NnBEcS9zNGIzNzZVdDVwODlkSmlPdGFoR1crTmlhSUJnanc3cERiSi93U2E1TWRxWTRFcjBQc3pFNiIsIm1hYyI6IjIxZDQ3N2RkMWFhZDkzYmY1MjZmNjQ0NTJlNDUzZGE2OGMyOTIwODUzODk2MDhkMTFhMTViNDQ1ODE3MzE2NGYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkpHNDQ4K0gzNmNvSlB5bzhJVG5wc1E9PSIsInZhbHVlIjoiOWxVNWpVaGo3Nk9oRXRvWXJKV2lia3NTbWxFZ3lpL3VocTZZTkZ0TStNRVBwbFA4RUt5SjJKZVJmWkhTNWxSZ01KSG8yUzRhZldiRTZuQVRqck5wWXp2cnI0amx2NVN1WjZ2YWdFQ1ZlZWxUcDMvdEtRcWRjb1V1VnBmTU83eWliS3lNcHBiU0lDOURRVERScWNPNk13eEJuZURxMWNzR1RWYlFqYTBkV1JmbkZSVW9EeU9EUzFSc2tyS05XQmhoTkdVSnpaQXpEcjJ5ZllQMERBbG5sdytuYm16Y285d1E1dG5mRFVnL0daWjUrZDVWSXJldHJnbXJIZHIwaE5EdUhjKzFjZnhKK2lUVG1ERG9TWURVU3A1dnZPRHdYbDFTMlNYNUFDcnIvbVBwdE1pWjg4OTFTbUVvWDVmeUpWc2gycE4rZGkxTGVna3l4ZmZOeS9aT3FRVWlLQUlGOEJoWi85U2pyZW1SYXhQNG5RSXNUQWpEMzRhQ0FVb1lxSGEyWThOdlQyUjRzbm1BdDY4dmsrb3NPOGlUODBWNlNjRFBxQkZ3Z0xtQ1RkV2lmWEw1TFFMeWs0cTJlaTBYMkkzcDYrcXpUY01lditIWFBwRWg2RTI2a0prYlJ2TlVXZnlBWUJuNXhwUWZnUWVHMm1wTXNrSzY1RXliQmVEMEFtbUtQenNYKzVFY3lKRzlTZGtNODgwN1MrMDlGTVFtdmJ2Wkd1SkJRUDZmTG1xYzFQRjF0ODI1VlNFSzN4SCtlL25mM2YxUE0vUTZxU0tLRk9PWHNBR2tJc1RFRTJFWERSQTZCTVdVS0ZkcXJqMVI1eW5GMCtZL0dIblJidmgwYXdsTSIsIm1hYyI6ImY0MWQ5M2U2MjcyY2RjZjZkZjBjMGNkOGY4MThlNmQ3OTI4NmU2OTFhYjE2YjYyMTczMjhiNWNkZjc3Mzk2Y2YiLCJ0YWciOiIifQ==
18+