Жителя Сухиничей отправили мести улицы за угрозы сотруднику ГАИ

42-летний мужчина получил два года принудительных работ по уголовной статье, сообщили в субботу, 18 июля, в прокуратуре Калужской области.

В декабре прошлого года этот человек попался инспекторам ДПС, когда ехал пьяным за рулем.

В апреле административное дело рассматривал суд. Там в перерыве мужчина подошёл к инспектору и начал угрожать насилием с применением оружия.