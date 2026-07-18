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Криминал

Жителя Сухиничей отправили мести улицы за угрозы сотруднику ГАИ

Дмитрий Ивьев
18.07, 12:38
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42-летний мужчина получил два года принудительных работ по уголовной статье, сообщили в субботу, 18 июля, в прокуратуре Калужской области.

В декабре прошлого года этот человек попался инспекторам ДПС, когда ехал пьяным за рулем.

В апреле административное дело рассматривал суд. Там в перерыве мужчина подошёл к инспектору и начал угрожать насилием с применением оружия.

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