В Калужской области девочка перевела мошенникам все сбережения родителей

Семья из Ферзиковского района лишилась 368 тысяч рублей, сообщили в пятницу, 17 июля, в региональном управлении МВД.

Преступники через мессенджер связались с подростком под видом силовиков и убедили её, что родителям грозит уголовная ответственность. Девочка испугалась и в течение трех дней по инструкции мошенников сфотографировала все деньги в квартире, а потом перевела на чужой счет 368 тысяч.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.