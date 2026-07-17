В Калужской области девочка перевела мошенникам все сбережения родителей
Семья из Ферзиковского района лишилась 368 тысяч рублей, сообщили в пятницу, 17 июля, в региональном управлении МВД.
Преступники через мессенджер связались с подростком под видом силовиков и убедили её, что родителям грозит уголовная ответственность. Девочка испугалась и в течение трех дней по инструкции мошенников сфотографировала все деньги в квартире, а потом перевела на чужой счет 368 тысяч.
Сейчас ведется расследование уголовного дела.
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