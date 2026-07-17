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Новость дня Криминал

В Калужской области девочка перевела мошенникам все сбережения родителей

Дмитрий Ивьев
17.07, 14:30
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Семья из Ферзиковского района лишилась 368 тысяч рублей, сообщили в пятницу, 17 июля, в региональном управлении МВД.

Преступники через мессенджер связались с подростком под видом силовиков и убедили её, что родителям грозит уголовная ответственность. Девочка испугалась и в течение трех дней по инструкции мошенников сфотографировала все деньги в квартире, а потом перевела на чужой счет 368 тысяч.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.

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