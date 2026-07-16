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Криминал

Калужский бизнесмен обманул клиентов на полтора миллиона рублей и получил срок

Евгения Родионова
16.07, 13:00
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В четверг, 16 июля, прокуратура города Калуги сообщила о вынесении приговора в отношении 47-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения.

— В 2018–2019 годах мужчина заключал договоры с двумя заказчиками на возведение жилых домов. Люди отдавали ему крупные суммы, но строительство даже не начиналось. Подсудимый и не планировал выполнять свои обещания - все деньги он пускал на личные нужды, - пояснили в прокуратуре.

Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к пяти годам колонии общего режима.

Кроме того, суд обязал мужчину вернуть потерпевшим более полутора миллиона рублей.

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