Калужский бизнесмен обманул клиентов на полтора миллиона рублей и получил срок
В четверг, 16 июля, прокуратура города Калуги сообщила о вынесении приговора в отношении 47-летнего местного жителя.
По данным ведомства, он признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения.
— В 2018–2019 годах мужчина заключал договоры с двумя заказчиками на возведение жилых домов. Люди отдавали ему крупные суммы, но строительство даже не начиналось. Подсудимый и не планировал выполнять свои обещания - все деньги он пускал на личные нужды, - пояснили в прокуратуре.
Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к пяти годам колонии общего режима.
Кроме того, суд обязал мужчину вернуть потерпевшим более полутора миллиона рублей.
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