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Криминал

В Малоярославце мужчина получил срок за удар знакомого сковородой по голове

Евгения Родионова
16.07, 12:00
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В четверг, 16 июля, прокуратура Малоярославецкого района сообщила о вынесении приговора в отношении 46-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он виновен в причинении тяжкого вреда здоровью своему приятелю.

— В декабре прошлого года между ними вспыхнула ссора в квартире, где жил подсудимый. Мужчина начал избивать гостя, а потом схватил с плиты чугунную сковороду и со всей силы ударил ею по голове. От удара потерпевший получил открытую черепно-мозговую травму, - пояснили в прокуратуре.

Суд приговорил мужчину к двум с половиной годам колонии общего режима.

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