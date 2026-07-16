В Малоярославце мужчина получил срок за удар знакомого сковородой по голове
В четверг, 16 июля, прокуратура Малоярославецкого района сообщила о вынесении приговора в отношении 46-летнего местного жителя.
По данным ведомства, он виновен в причинении тяжкого вреда здоровью своему приятелю.
— В декабре прошлого года между ними вспыхнула ссора в квартире, где жил подсудимый. Мужчина начал избивать гостя, а потом схватил с плиты чугунную сковороду и со всей силы ударил ею по голове. От удара потерпевший получил открытую черепно-мозговую травму, - пояснили в прокуратуре.
Суд приговорил мужчину к двум с половиной годам колонии общего режима.
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