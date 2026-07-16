Суд обязал нижегородца вернуть 1,2 млн рублей пенсионерке из Медынского района
В четверг, 16 июля, прокуратура Медынского района сообщила о взыскании денег в пользу 78-летней пенсионерки.
По данным ведомства, пожилую женщину обманули мошенники.
— Ей позвонили неизвестные и убедили, что на неё кто-то оформил кредит, и, чтобы его отменить, нужно срочно перевести деньги на «безопасный счёт». Женщина поверила и перечислила 850 тысяч рублей на счёт. Было возбуждено уголовное дело. При расследовании выяснилось, что деньги ушли на счёт жителя Нижегородской области. Мужчина передал свои банковские реквизиты третьим лицам, - пояснили в прокуратуре.
Прокуратура Медынского района потребовала от нижегородца вернуть не только основную сумму, но и проценты за то, что он незаконно пользовался чужими деньгами. Общая сумма превысила 1 миллион 200 тысяч рублей.
Суд требования прокуратуры полностью удовлетворил. Теперь за тем, чтобы решение исполнили, будет следить прокуратура.
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