Суд обязал нижегородца вернуть 1,2 млн рублей пенсионерке из Медынского района

В четверг, 16 июля, прокуратура Медынского района сообщила о взыскании денег в пользу 78-летней пенсионерки.

По данным ведомства, пожилую женщину обманули мошенники.

— Ей позвонили неизвестные и убедили, что на неё кто-то оформил кредит, и, чтобы его отменить, нужно срочно перевести деньги на «безопасный счёт». Женщина поверила и перечислила 850 тысяч рублей на счёт. Было возбуждено уголовное дело. При расследовании выяснилось, что деньги ушли на счёт жителя Нижегородской области. Мужчина передал свои банковские реквизиты третьим лицам, - пояснили в прокуратуре.

Прокуратура Медынского района потребовала от нижегородца вернуть не только основную сумму, но и проценты за то, что он незаконно пользовался чужими деньгами. Общая сумма превысила 1 миллион 200 тысяч рублей.

Суд требования прокуратуры полностью удовлетворил. Теперь за тем, чтобы решение исполнили, будет следить прокуратура.