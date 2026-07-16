Обнинск
+20...+21 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Козельске осудили мужчину, разбившего бутылку о голову женщины
Криминал

В Козельске осудили мужчину, разбившего бутылку о голову женщины

Евгения Родионова
16.07, 09:30
0 351
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В четверг, 16 июля, прокуратура Козельского района сообщила о вынесении приговора в отношении 30-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он признан виновным в хулиганстве.

— Мужчина в нетрезвом виде зашёл в магазин. Он без повода ударил незнакомую женщину по голове стеклянной бутылкой. Она получила лёгкий вред здоровью, - пояснили в прокуратуре.

Суд приговорил хулигана к двум годам принудительных работ.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImJ6V01IU2pSS0tJRE5GYnA1TVkyTFE9PSIsInZhbHVlIjoiNkhNbStaeUdXcWZ5OTdXOE15bTBOYWFERVdiRDhpYXIzMENQRUFSTzBucWlqb3ROWVFhZVRDNDJsa0FheS84clVaSUY4em1kQWRBWjh4K3Q5TzBNODg3aWhVVUFCNGV2eW5FWllQMW14MW92SjRObDdmWG0yNGxQVURCbHpiN204MzM0ZGsrdlhoVUVFRXdRWFZHT055bjZOYm1Sd3djRlhWV05meTAxZFVaMVpyL1hmdjcweW1XaFJObGs1N3IyN1pXOGZyK1p0Z1RuOEZEdGpSdDlHd1kvaTFhakI4WHF3U3lqNXd3UlhDZjN1TFM0dWIrU3JuK1RDeG41WjZPR3I3VHJZRWE0elJ5K1dXT0haWDJvOXlCRlJCbVFTeW1ZMGQ2Z295VU9BMUkwRW83amZrMWZsK0t1aDhuL3cyN24xV1lTY054eS9vZ3FYM1pTcTYwUVZMeWZ1Tll1aVhhZnlDaGV6eXJidmZ3SHBWYlZXWjRBZTVRQXNlUHFiUUZBQm1MODlmRks0aG9IRVJ1bWY2SlUzMDhLVFhmVnhMTUgyN2k1akkvZkhXSnRLTkZBVlZSWEhuZis0NEhBamEwKyIsIm1hYyI6IjEzMDM2YmM4Y2IzNjAyODVhZjg2ZDUxZWQ1YWFhM2E0YWVmMTQ0MjViNmNkN2Q3MWJmNzJlZGQ0MjQ2NGIxYTUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InBWWitmUDR6Zyt1YlZzMGoveDRWNnc9PSIsInZhbHVlIjoiRFhlSnFqM0svTTYwR1luWVUxWWkrTSt3bVN1VTVKUzArclV1ZEtKVGo4ZlJaZU9LQis2Nm9DbWhIZW00OWwrbWZNQzRHbnNUdmZJQ2ZCZG9RczM5ZGI4QnZvbGhkVG80Znpsd3lQRi9WSkpZaHk2WWp6OFpSMU0zallobWpkS016elVWOGdKWUtYU0RyZDAybUR2S1YyTVM0R2JnZnFZVzNzWURIRkNlajVFVVQ1Sm9DQ1lUdFFGb0lEK2V4Q2tKYWh6NVIrOElEdUFIQnVmbWNEbW1saFpJakxmMVJYQnRjM1kwUkZYQjFCWDN1NUFITk5PR0FxbnB6TGd5VjAwcWJZRCtxdmVqelc2R0VpOWVUOHh5SW9qZHNETjczeTcydW5tSGNGV0pzai9vY0oxTmMvOEx3bTZoai9aZU1JZ2MzWElXY1pGYnUzcktpK2dUR3p6dXpJbjlYSGFiOTlmQWlZOVFvMFJpMzRvYnF2WWVEa21qMHVsbW5icDhld2lMNXVOaWtkU3BvZHF6VG1MZVhjSDgyV0RHMHFzQ0o3QWVDNGt6c3hZTFpUNUowSkg3b2FYTXhiR21tVVdEVjhNQ1NiclhKR3FZVlZJa2ZiK2x4a050UkEwNFBxZFZFdTRzWTNXVDhpVkRuUEV4clovanFXR1pyYTMzS2lvT2RXRXJmYncrOU1qZGdvdEs0RGk5V2hYSnlIeUFiQmZaSUQyZXdDd29YUDYvanBqK1M3aW56MW44S1N2ckJVTDlWcVNibDF6TTluOXVlRGVwUlpkZkpKTmJXdW1tY29sZy91NUZUb1A3WUI0UFpwKy9MUy9pNlBLS21EbWkyOWdDakJmeSIsIm1hYyI6IjBjNzI3MTVjYTg5YmZlMmFlNDQyMWZlY2YwM2IzYmZhNWI0MTRkOTNmM2FmMjAyNjAyMDAzY2ZiYWM1Y2NhNGYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+