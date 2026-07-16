В Козельске осудили мужчину, разбившего бутылку о голову женщины

В четверг, 16 июля, прокуратура Козельского района сообщила о вынесении приговора в отношении 30-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он признан виновным в хулиганстве.

— Мужчина в нетрезвом виде зашёл в магазин. Он без повода ударил незнакомую женщину по голове стеклянной бутылкой. Она получила лёгкий вред здоровью, - пояснили в прокуратуре.

Суд приговорил хулигана к двум годам принудительных работ.