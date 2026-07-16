В Козельске осудили мужчину, разбившего бутылку о голову женщины
В четверг, 16 июля, прокуратура Козельского района сообщила о вынесении приговора в отношении 30-летнего местного жителя.
По данным ведомства, он признан виновным в хулиганстве.
— Мужчина в нетрезвом виде зашёл в магазин. Он без повода ударил незнакомую женщину по голове стеклянной бутылкой. Она получила лёгкий вред здоровью, - пояснили в прокуратуре.
Суд приговорил хулигана к двум годам принудительных работ.
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