В Калуге 17-летняя девушка попалась на торговле наркотиками

В четверг, 16 июля, управление Следственного комитета по Калужской области сообщило о завершении расследования уголовного дела.

17-летней калужанке грозит от 10 до 20 лет лишения свободы за попытку сделать закладки с наркотиками.

От незнакомцев через тайник она получила около 30 граммов запрещенного вещества. Потом за деньги она должна была делать закладки, но попалась полиции.

- В очередной раз обращает внимание несовершеннолетних, что предложения о легком заработке, связанном с распространением наркотических средств, влекут за собой серьезную ответственность, - заявили в СК. - О подобных случаях необходимо сообщать родителям или в правоохранительные органы.