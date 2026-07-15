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Криминал

В Калуге задержали мужчину из федерального розыска

Дмитрий Ивьев
15.07, 15:18
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Сотрудники Росгвардии поймали 48-летнего мужчину, рассказали 15 июля в ведомстве.

Вызов поступил из одного из магазинов. Там мужчина взял товары, не оплатил их и вышел из торгового зала.

Проверка показала, что задержанный уже находится в федеральном розыске за другую кражу.

Сейчас ведется расследование.

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