Калужане попались на обналичивании материнского капитала

В Малоярославце перед судом предстанут восемь человек, которые организовали схему по незаконному обналичиванию материнского капитала. Мошенники нанесли государству ущерб на сумму более 1,7 миллиона рублей, сообщили 15 июля в полиции.

По данным следствия, еще в 2017-2018 годах организаторы нашли четырех женщин, имеющих право на использование маткапитала. Злоумышленники убедили их заключить фиктивные договоры займа через подконтрольные кредитные кооперативы. Чтобы вся операция выглядела законной, мошенники купили дешевые пустые участки земли в Республике Марий Эл, заявив, что собираются строить там жилые дома.

После этого женщины подавали заявления в государственные органы, чтобы погасить эти ненастоящие кредиты средствами маткапитала. Государство переводило деньги на счета кооперативов, а преступники просто делили их между собой.

В ходе расследования арестовано имущество подозреваемых на сумму в несколько миллионов рублей, чтобы в будущем компенсировать нанесенный ущерб. Материалы дела переданы в Малоярославецкий районный суд. Одна из участниц банды ждет приговора в следственном изоляторе, остальные находятся под подпиской о невыезде.