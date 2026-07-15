Жителя Малоярославца будут судить за обман на полтора миллиона рублей
В среду, 15 июля, прокуратура Малоярославецкого района сообщила о передаче в суд уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины.
По данным ведомства, его обвиняют в крупном мошенничестве.
— С сентября по ноябрь 2018 года он узнал, что его знакомого привлекают к уголовной ответственности за торговлю наркотиками. Он понимал: приятелю грозит реальный тюремный срок. Тогда обвиняемый пришёл к матери того знакомого и пообещал помочь смягчить наказание за вознаграждение. Женщина поверила и отдала ему один миллион 550 тысяч рублей. На самом деле повлиять на приговор он не мог и просто забрал деньги, - пояснили в прокуратуре.
Теперь дело будет рассматривать Малоярославецкий районный суд. Если вину докажут, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!