Калужанка лишилась 1,8 миллиона рублей, поверив в выгодные инвестиции в интернете

Местная жительница стала жертвой интернет-мошенников и потеряла крупную сумму денег после попытки вложиться в сомнительную торговую платформу. Женщина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, указав, что ее убытки превысили 1,8 миллиона рублей, рассказали 14 июля в УМВД.

Все началось с всплывающей рекламы в интернете, которая обещала легкий и высокий доход от инвестиций. Заинтересовавшись предложением, калужанка оставила свой номер телефона. Вскоре с ней связался человек, представившийся брокером, и подробно рассказал о правилах игры на бирже. Сделав небольшой пробный перевод и услышав от трейдера о первой прибыли, женщина решила рискнуть по-крупному. Она перевела на чужой счет все свои личные сбережения, а для увеличения ставки даже оформила крупный кредит.

Когда калужанка попыталась вывести якобы заработанные деньги, доступ к платформе оказался заблокирован.

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве.