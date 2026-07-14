Калужанин пойдёт под суд из-за наркотиков

В Калуге завершили расследование дела против 36-летнего местного жителя. Об этом во вторник, 14 июля, сообщила в прокуратуре города Калуги. Мужчину обвиняют в том, что он приобрёл и хранил запрещённые вещества для себя, без цели продажи.

По данным следствия, ещё в мае этого года калужанин сделал закладку на берегу Оки и забрал оттуда свёрток с наркотиком.

Полицейские задержали мужчину, а опасную находку изъяли.

Теперь дело передано в суд. Если вину докажут, горожанину грозит до трёх лет колонии.