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Криминал

Калужанин отдал 180 тысяч парню, который притворился проституткой

Дмитрий Ивьев
13.07, 10:20
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Житель Калуги потерял большую сумму в поисках интима. В понедельник, 13 июля, об этом случае рассказали в Управлении МВД по региону.

Подозреваемым по делу проходит 20-летний парень из Подмосковья.

На сайте с объявлениями он разместил чужое фото девушки и свой номер телефона. С потенциальным клиентом из Калуги он разговаривал измененным голосом. Молодой человек убедил калужанина перевести деньги, чтобы якобы разблокировать сайт. Всю сумму молодой человек обещал вернуть, но этого не произошло.

Сейчас ведется расследование уголовного дела о мошенничестве.

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