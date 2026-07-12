Закончено расследование по факту экстремистской деятельности в исправительных учреждениях Калужской области
Как сообщил в воскресенье, 12 июля калужский следком, фигурантами стали трое участников преступной группы
Установлено, что житель Балабанова поставил своими кураторами двух заключенных в исправительных колониях №3 и №4.
Целью сообщества был сбор денег с других осужденных, а также отрицание правил поведения в колониях, нарушение режима и насаждение традиций уголовного мира.
Преступная деятельность пресечена действиями региональных УФИН и УФСБ.
Следствием собрана необходимая доказательная база, уголовное дело направлено в суд.
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