В Калуге арестован мужчина по подозрению в смертельном избиении гостя
Следственное управление Следственного комитета Калужской области сообщило об аресте местного жителя по подозрению в убийстве.
Инцидент произошёл в квартире на улице Ленина. По версии следствия, двое мужчин распивали спиртное и поссорились. Об этом сообщили в ведомстве 11 июля.
- По версии следствия, двое мужчин в квартире по улице Ленина в ходе распития спиртного поссорились. Хозяин квартиры подверг гостя избиению. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте, - рассказали в СК.
Хозяин квартиры, который нанёс побои, был допрошен следователями.
Обвиняемый дал признательные показания. На основании собранных материалов его заключили под стражу. Сейчас проводятся следственные действия.
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