В Калуге арестован мужчина по подозрению в смертельном избиении гостя

Следственное управление Следственного комитета Калужской области сообщило об аресте местного жителя по подозрению в убийстве.

Фото: СУ СК России по Калужской области.

Инцидент произошёл в квартире на улице Ленина. По версии следствия, двое мужчин распивали спиртное и поссорились. Об этом сообщили в ведомстве 11 июля.

- По версии следствия, двое мужчин в квартире по улице Ленина в ходе распития спиртного поссорились. Хозяин квартиры подверг гостя избиению. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте, - рассказали в СК.

Хозяин квартиры, который нанёс побои, был допрошен следователями.

Обвиняемый дал признательные показания. На основании собранных материалов его заключили под стражу. Сейчас проводятся следственные действия.