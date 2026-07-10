Начальницу почты в Кирове будут судить за присвоение 290 тысяч рублей

В Кирове перед судом предстанет 35-летняя бывшая начальница одного из отделений почтовой связи. Женщина обвиняется в том, что воспользовалась своим служебным положением и присвоила деньги почты, сообщили 10 июля в прокуратуре.

По данным следствия, в октябре прошлого года сотрудница почты забрала себе 290 тысяч рублей. Прокуратура изучила материалы дела, утвердила обвинительное заключение и передала его в суд.

Теперь бывшей руководительнице грозит до шести лет лишения свободы.