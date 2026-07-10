Обнинск
+23...+24 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Начальницу почты в Кирове будут судить за присвоение 290 тысяч рублей
Криминал

Начальницу почты в Кирове будут судить за присвоение 290 тысяч рублей

Дмитрий Ивьев
10.07, 14:22
0 286
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Кирове перед судом предстанет 35-летняя бывшая начальница одного из отделений почтовой связи. Женщина обвиняется в том, что воспользовалась своим служебным положением и присвоила деньги почты, сообщили 10 июля в прокуратуре.

По данным следствия, в октябре прошлого года сотрудница почты забрала себе 290 тысяч рублей. Прокуратура изучила материалы дела, утвердила обвинительное заключение и передала его в суд.

Теперь бывшей руководительнице грозит до шести лет лишения свободы.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
50%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InFRSzBKQ2JUSDJncE85YWtSc3Z5Y0E9PSIsInZhbHVlIjoia0htMlVKcTNNM3JNaFVzTnpyZS9oSHF4UmYwd2dBV1pmeEF1YnprVzgrRnB6MjE1OTJtakhLWWJic3VGeFMwVWNqNVAvMzdJNEQwSEZTS2c4ZUZTd0d2bCtwdUtWV0dSVUNGaldxcTVLajk4bEcvaUdiNXQvckFnRkpjTklMQ0VnenQ5QUF2TkN5MUJkWjRmUHJjVjVuTzdOVnB4Lyt3YkQ4UXVFYlQ2VFZDdjFDeStSTjcrdnZBM0ZvZm5nYzBpcThxUXoyRHJsTVBSWElhR1NManhrQmNWWkRTaGVXbmtkMWVTbU04Y2VwdmloZm5rNVZTREZUTnlrOEpuSjVML0hwbWRJaW9scTBPZzdISjVjMGF5aVV0bm4ySVlCTFlBTnI2RkE1S25jZzhTWWxoeXhFOUhNTDEwVEZRL2NtYy9jOURMaTdrekp3cGt2R2laU29NT2kzS0k1TW9sWHd2Z2lUYkROb1Bzb1VoRmo1VWtvVmhwdGFYVmhOWHpldWxualE1bmdOZlNCUDJOcUg3Y2VTWGFoL1ZNUldINE9NcE55QkxBamxpbGRSeEIvRFkzV21Tc3EwMko2UmlqdEhBRSIsIm1hYyI6ImU1MTNkMTNiYWE4Mjg3MzFhMmFiYTdlZjc5Zjc3YmU3YWJjMTE1ZWRiZTE2NzRhYzE4YzI3Njc1ZTU0OTg2ZDYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InM3ZHE2SllFZWJGYVVZeGtmd0RKY0E9PSIsInZhbHVlIjoiTDNNcXVTbWVMUzFkdVl3dVdDUXlhZDQ5WFltVW02RmFKczNqRDdXNWIwUHRTS2RLaXBkOE85SHo1NmdzY2NtUFlNVVZkc0x2d1RjUVJmQko5Zjg4WHdqYnJicW9PMXI0K01HYkd6Z3JDaTh6UlhJck1nbmQxQUNOYXBIU0lHQjl1Z1ZwZGF3UjZYWFE3b3RPM2VEMWdROUpvUHIzRnRxZXRRenBMaXhac3M3djl6REVrSUNrTnp5RENTZ2tYTjN3NEEwdXRzajRDSUIvTjRoRGNFMk92UTY3VUdoVjk0TG1hNnM2TU9DSG9TbGdDcUhoM3UvU0tPdVBqL09RcVVYcldEZUNzRjZQSC81Q0pOVklGanZPOFRKWk04SUJSTE02WmlvRkxpMGQ4RHFuRGticVVreWk2M3AzZTh3VFNpR0U1VkxWTDMwQ1JOaFlObThFSmcyQ2ZmNUVuS2RSY21YV2lFMG5wYVllT1BZNzZpWDNORmtYcEdoY3RWMS9sSUdsdzlZZk1LQ2hhKzhXaUZzUkVzek9LdWNKZjFLcGpPaGZ1NFg0UCtqWVQzOFR4dHJ4WE5RczRsTmV3S21xdGhOZUNNOW1oOFdoVjBqTnNQRVdZTlRibm9GZmE3RGZJWFZ2aG9TYk1PeThicXlteXNaMnBqbGRiQzJ5ZTN0WjJQM1RWR3VXME1PWXZza3ZaL0xsSFFQckdTSHljOWpLT0RpNXN6VmdZbmFWdm1LSkhCNFgwb2x4T2M5Y2tWM0xXNXhDQ2xTUm0xWTdBQitJU3ZtZWRGbE1UMnlpOXlWYVFTREo4bUlWZFE5TlBKU3E0SnF2MUJlU2tWc09CMjkvSXJaWiIsIm1hYyI6IjBkNjQ5ZWU3ZTQwZWE2ZjM4YjhkOGUyYzRiYTFmNzk1Y2I3NDEwNDUxNGNmYmQwMTBkMDAxNWE0ZTFiNzc1YzEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+