Начальницу почты в Кирове будут судить за присвоение 290 тысяч рублей
В Кирове перед судом предстанет 35-летняя бывшая начальница одного из отделений почтовой связи. Женщина обвиняется в том, что воспользовалась своим служебным положением и присвоила деньги почты, сообщили 10 июля в прокуратуре.
По данным следствия, в октябре прошлого года сотрудница почты забрала себе 290 тысяч рублей. Прокуратура изучила материалы дела, утвердила обвинительное заключение и передала его в суд.
Теперь бывшей руководительнице грозит до шести лет лишения свободы.
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