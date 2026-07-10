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Криминал

В Тарусском районе пенсионеру вернут 685 тысяч рублей, украденные телефонными мошенниками

Дмитрий Ивьев
10.07, 16:15
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Прокуратура помогла местному жителю вернуть крупную сумму денег, которую у него выманили аферисты. Пенсионер стал жертвой телефонного мошенничества: злоумышленники убедили его перевести средства на чужой банковский счет.

Чтобы помочь пострадавшему, прокуроры подали иск в суд не к самим мошенникам, которых пока ищут, а к владельцу того самого счета, куда ушли деньги. Таких людей называют «дропперами» - они предоставляют свои карты преступникам за небольшое вознаграждение или по незнанию.

Суд полностью поддержал позицию прокуратуры и обязал владельца счета вернуть пенсионеру все 685 тысяч рублей. Теперь надзорное ведомство следит за тем, чтобы решение суда было исполнено и деньги действительно вернулись.

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