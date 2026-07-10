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Криминал

Калужанин с монтировкой напал на сотрудника МЧС

Дмитрий Ивьев
10.07, 12:57
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Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. В пятницу, 10 июля, об этом сообщили в Управлении Следственного комитета по Калужской области.

Подозреваемым проходит 65-летний житель деревни Бабенки.

- По версии следствия, он складировал у своего частного дома бытовой мусор, нарушая тем самым правила пожарной безопасности, в связи с чем местные жители обратились в надзорный орган ГУ МЧС России по Калужской области, - рассказали в СК. - Для проверки обращения прибыл государственный инспектор по пожарному надзору и стал документировать выявленные нарушения. Подозреваемый стал препятствовать законным действиям представителя власти, высказал в его адрес оскорбления и ударил монтировкой по руке.

Сейчас ведется расследование.

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