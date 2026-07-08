В Ферзиковском районе продавщицу будут судить за кражу денег из кассы

Перед судом предстанет 43-летняя местная жительница, которая работала продавцом в сетевом магазине. Женщину обвиняют в том, что она присвоила более 60 тысяч рублей, принадлежащих работодателю, рассказали 8 июля в прокуратуре.

Как выяснило следствие, схема обмана была довольно простой, но требовала доступа к административным функциям кассы. В декабре прошлого года и январе этого года сотрудница после того, как покупатели оплачивали товары наличными, использовала чужие бейджи администратора. С их помощью она делала фиктивное удаление данных о продажах из системы.

Полученную наличность женщина просто забирала себе и тратила на личные нужды. Всего таких эпизодов насчитывается шесть.

Прокуратура утвердила обвинительный акт и передала дело в суд. Теперь бывшей продавщице грозит до двух лет лишения свободы.