В Ферзиковском районе продавщицу будут судить за кражу денег из кассы
Перед судом предстанет 43-летняя местная жительница, которая работала продавцом в сетевом магазине. Женщину обвиняют в том, что она присвоила более 60 тысяч рублей, принадлежащих работодателю, рассказали 8 июля в прокуратуре.
Как выяснило следствие, схема обмана была довольно простой, но требовала доступа к административным функциям кассы. В декабре прошлого года и январе этого года сотрудница после того, как покупатели оплачивали товары наличными, использовала чужие бейджи администратора. С их помощью она делала фиктивное удаление данных о продажах из системы.
Полученную наличность женщина просто забирала себе и тратила на личные нужды. Всего таких эпизодов насчитывается шесть.
Прокуратура утвердила обвинительный акт и передала дело в суд. Теперь бывшей продавщице грозит до двух лет лишения свободы.
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