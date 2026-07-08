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Криминал

В Юхновском районе у пьяного водителя конфисковали «Рено»

Дмитрий Ивьев
08.07, 11:49
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Суд в Юхновском районе вынес приговор 42-летнему местному жителю, который снова сел за руль в нетрезвом виде. Мужчина признан виновным по уголовной статье, так как ранее его уже наказывали за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, рассказали 8 июля в прокуратуре.

Инцидент произошел в марте этого года. Водитель ехал на своем автомобиле Renault SR по трассе Москва – Малоярославец - Рославль. Инспекторы ДПС его остановили, и проверка подтвердила, что мужчина пьян.

Суд назначил ему штраф в размере 250 тысяч рублей и запретил управлять транспортными средствами на два года.

Автомобиль Renault изъяли в пользу государства.

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