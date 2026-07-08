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Криминал

В Калуге у байкера украли мотоцикл

Дмитрий Ивьев
08.07, 10:40
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Полицейские в Калуге нашли мужчину, который угнал чужой мотоцикл стоимостью 400 тысяч рублей. Владелец техники обратился в полицию после того, как не обнаружил свой байк на стоянке возле торгового центра, рассказали 8 июля в УМВД.

Оперативники вычислили подозреваемого. Им оказался 23-летний местный житель. Как выяснилось, ночью парень заметил мотоцикл, оставленный на парковке. При этом ключи находились в замке зажигания. Калужанин завел двигатель и уехал.

Доехав до дачного кооператива, угонщик спрятал мотоцикл в одном из заброшенных домов, планируя позже пользоваться им для своих нужд. Однако долго наслаждаться добычей ему не дали - полицейские задержали молодого человека, а транспорт вернули хозяину.

Угонщику грозит до пяти лет колонии.

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