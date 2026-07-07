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Криминал

В Калуге муж угрожал зарезать жену

Дмитрий Ивьев
07.07, 14:36
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На 47-летнего мужчину завели уголовное дело, сообщили во вторник, 7 июля, в полиции.

Ссора началась из-за того, что женщина вернулась поздно из гостей. Супруг в это время был дома пьян.

Он начал оскорблять жену, схватил нож и угрожал убийством. Калужанка смогла убежать из квартиры и вызвать полицию.

Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

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