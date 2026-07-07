Обнинск
+20...+21 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Медыни пьяный водитель лишился машины и получил 320 часов работ
Криминал

В Медыни пьяный водитель лишился машины и получил 320 часов работ

Дмитрий Ивьев
07.07, 12:54
0 175
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Суд в Медынском районе вынес приговор 43-летнему местному жителю, который снова сел за руль в нетрезвом виде, рассказали 7 июля в прокуратуре. Мужчина признан виновным по уголовной статье, так как ранее его уже наказывали за аналогичное нарушение — тогда он тоже отказался проходить медицинское освидетельствование.

Инцидент произошел в октябре прошлого года. Водитель управлял своим Ford Focus в состоянии опьянения, пока его не остановили инспекторы ДПС. От проверки на алкоголь он вновь отказался.

На этот раз последствия оказались куда серьезнее обычного штрафа. Суд назначил мужчине наказание в виде 320 часов обязательных работ и запретил садиться за руль на два года. Кроме того, у него конфисковали автомобиль: в доход государства взыскали сумму, равную стоимости машины, — 621 тысячу рублей.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im13MVczZG1walJtcUdBWlQyVi9JZkE9PSIsInZhbHVlIjoiU0RNVm9wRHZXSUJhck1sMlh4czJRZk85Z0w4VXBtbWNXcnoyVDkxczQ1dkVrelFIaTFlUEw5SmV3TVVVV3o5dm1UcU9jcEg1YVVUUzJFNVhWaUhXa2FFQTlnRURUTlZQR1ZrdkxSb2xUNTQ5Ym9jQVAxYk1nTnZNa1RFemlWa0xHVlk5dEcrbVphZXpYZlVYcWpndU1hUzVkNFRJNmFQT05TNno2ejIyaXh1dzRza3F3NnJwRHgvVHRPVVJ2M3FMTmd4YjNYRHQyN25CUDdVeXNqMC8wNjhqdlFrM2FycHhsOU9lQUh3Q1E5OFEvbzdYeGFmckJiRVExOStQdkpHWmk1UmpjSDZLR0tIYWc3T052bHNwRG9ZVkFjdDl5YVY0bkV6NE8xNWRic0ZMS000QmppQUhHOHVvbmVDS1RSNkFCcExnQjVCUWVSZlZHalJIclJtKzJ4UmFrRGFlMTI2MDdmTzFJbHJEeXZKS09UV21KZ3F2Mys3dnA2eEJlLzk4Z0VuZkh1emdma004S2h3OFk5VlhYZXJ3cmN6anByTjRPNmdBTUsxUWQ4ektZM1MwNFVLdjcycTAxL2VNd01LTCIsIm1hYyI6Ijg2ZjE2ZTY3Njg4NGVmNDk1ZDM0YjEzNTZmYmRhZmMwZDM0NDI0N2ZmNjI4MjVhZjIyYjNhZGQ4MWI2NjFkYjQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkF4cDBsS1RieWYwTy9vNEVpMlhubGc9PSIsInZhbHVlIjoiOWdPaDBzdmJ6OUxaZXhsTnBkZER2bWU4bVJ5dUdVclNzRlpLSXgwOGUvQnJTTUw2V1VjTHNFSDl2ZDdacHN0eXhXR0JWUE11RUtETGs3SCtiV3AzRlpXOUloWXRqQUNmTG90S0xpQlJFSG1Dc2ZVcXJ5WVd1cTJ2WmU3Yk9NK0hHSmNtU1NMVDBHMnIwclF2ZzhDcStpejEzNzR6dklRc0Y5MFhJeUIyK3NTcmN5QW1EQXVvMVRMb0M1djNweWRiOTlnVGFsUEd0dHRDbXB6dmROaTVCeWNBNHBaZnp6RjNPUG9tV3B2NkJlUEY2RWFFL0RWd3hmQ1Urem9nN1lZRS9Bb0lkbGZHQS9MVzJsZ25zdjFzK2M0RFhNbExvOEVycExiK1k4Q3UvYWpRSWhDWnB0YkRXTWg5MUtuaHFIL3ZmYnp0MXd1ZGRWTmVPTUN4K2Q3c2VzNkJPbjFJNGNlVUdEdVpDMnQxWHRUMGZ0Zms4RFplSG5MeWc1M3g2Q0hYOG52cHRFa0ZtVUFFQXNueU9NQ2NGcTNxelZiMEQvK1lPbFZsUXM3M3cyYWNDcktOSWx6TzlYOTVzRzRrMGdaZThjY2ZWcHVyN1BUelRYMnp4TDJpdmhoeFp0QmNreStmM1N6cjdVZUVWZUlOczk1d2pmTnVVaENybDVldlZuRGJVVXNkWmpvanBzNmNFZ0gvc2RwSHM4QUQzMExkcGlLTlhWaE4zZUltelhqUVZiYVJWRXg0NnE0Z1dxRXFQVkgrT3RiTFRUakcybW8vNXU5ekhWQkdvbGRDQXVYT0c3MFRGWW13MWxXVGQvd3U1VC9CZ3VMZEtlSzVrejR4aHhaZSIsIm1hYyI6ImJjNTFlODk1OGU2YmUwMDY4NTg5NmNkNGViYWNmYzQwMTIzMmU4MWMxODFhNmYwYTNmZmQyZWMxZjkzMGM0MjIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+