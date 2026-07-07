В Медыни пьяный водитель лишился машины и получил 320 часов работ

Суд в Медынском районе вынес приговор 43-летнему местному жителю, который снова сел за руль в нетрезвом виде, рассказали 7 июля в прокуратуре. Мужчина признан виновным по уголовной статье, так как ранее его уже наказывали за аналогичное нарушение — тогда он тоже отказался проходить медицинское освидетельствование.

Инцидент произошел в октябре прошлого года. Водитель управлял своим Ford Focus в состоянии опьянения, пока его не остановили инспекторы ДПС. От проверки на алкоголь он вновь отказался.

На этот раз последствия оказались куда серьезнее обычного штрафа. Суд назначил мужчине наказание в виде 320 часов обязательных работ и запретил садиться за руль на два года. Кроме того, у него конфисковали автомобиль: в доход государства взыскали сумму, равную стоимости машины, — 621 тысячу рублей.