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Криминал

В Сухиничах женщина убила сожителя

Дмитрий Ивьев
07.07, 10:15
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В отношении 59-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело, сообщили во вторник, 7 июля, в Управлении Следственного комитета по Калужской области.

Преступление произошло 25 июля. По версии следствия, пара поссорилась. В ходе конфликта женщина схватилась за нож.

- Следователем проведён осмотр места происшествия, изъято орудие преступления, назначен комплекс судебных экспертиз, фигурантка задержана и на основании собранных материалов заключена под стражу, - прокомментировали в СК. - На допросе обвиняемая дала признательные показания.

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