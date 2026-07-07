В Сухиничах женщина убила сожителя

В отношении 59-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело, сообщили во вторник, 7 июля, в Управлении Следственного комитета по Калужской области.

Преступление произошло 25 июля. По версии следствия, пара поссорилась. В ходе конфликта женщина схватилась за нож.

- Следователем проведён осмотр места происшествия, изъято орудие преступления, назначен комплекс судебных экспертиз, фигурантка задержана и на основании собранных материалов заключена под стражу, - прокомментировали в СК. - На допросе обвиняемая дала признательные показания.