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Криминал

В Бабынинском районе задержали грабителя

Дмитрий Ивьев
06.07, 14:33
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Суд отправил под стражу 31-летнего мужчину, которого подозревают в серии дерзких ограблений. Прокуратура поддержала требование следователей арестовать подозреваемого, сообщили 6 июля в ведомстве.

По данным следствия, мужчина действовал по одной схеме: он нападал на магазины в поселке Воротынск, чтобы похитить деньги и товары. При этом он был пьян и угрожал персоналу пистолетом.

Учитывая опасность, которую представляет обвиняемый, и тяжесть совершенных им преступлений, суд решил не отпускать его под подписку о невыезде, а заключить под стражу до окончания расследования.

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