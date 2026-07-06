В Бабынинском районе задержали грабителя

Суд отправил под стражу 31-летнего мужчину, которого подозревают в серии дерзких ограблений. Прокуратура поддержала требование следователей арестовать подозреваемого, сообщили 6 июля в ведомстве.

По данным следствия, мужчина действовал по одной схеме: он нападал на магазины в поселке Воротынск, чтобы похитить деньги и товары. При этом он был пьян и угрожал персоналу пистолетом.

Учитывая опасность, которую представляет обвиняемый, и тяжесть совершенных им преступлений, суд решил не отпускать его под подписку о невыезде, а заключить под стражу до окончания расследования.