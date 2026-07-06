Житель Калуги получил срок за призывы ударить ракетой по Кремлю

Об очередном деле о комментариях в интернете в понедельник, 6 июля, сообщили в Управлении ФСБ по Калужской области.

Жителя Калуги отправили в колонию общего режима на три года.

В интернете он оставил два комментария с призывом к ракетному удару по Кремлю.

Приговор вынесен 2-м Западным окружным военным судом.