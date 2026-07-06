Житель Калуги получил срок за призывы ударить ракетой по Кремлю
Об очередном деле о комментариях в интернете в понедельник, 6 июля, сообщили в Управлении ФСБ по Калужской области.
Жителя Калуги отправили в колонию общего режима на три года.
В интернете он оставил два комментария с призывом к ракетному удару по Кремлю.
Приговор вынесен 2-м Западным окружным военным судом.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь