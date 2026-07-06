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Криминал

В Козельске задолжали зарплату

Дмитрий Ивьев
06.07, 09:24
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В понедельник, 6 июля, Управление следственного комитета по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела.

- В 2025-2026 годах генеральный директор организации по производству автотранспортных средств при имеющейся финансовой возможности не выплачивал в полном объеме заработную плату четырём сотрудникам, - заявили в СК. - Общая сумма задолженности превысила 700 тысяч рублей.

Сейчас ведётся расследование.

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