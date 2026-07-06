В Козельске задолжали зарплату

В понедельник, 6 июля, Управление следственного комитета по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела.

- В 2025-2026 годах генеральный директор организации по производству автотранспортных средств при имеющейся финансовой возможности не выплачивал в полном объеме заработную плату четырём сотрудникам, - заявили в СК. - Общая сумма задолженности превысила 700 тысяч рублей.

Сейчас ведётся расследование.