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Криминал

В Калуге подростки избили семейную пару

Дмитрий Ивьев
04.07, 11:15
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В субботу, 4 июля, управление Следственного комитета по Калужской области сообщило о завершении расследования уголовного дела о хулиганстве.

- Молодые люди распивали спиртные напитки на детской площадке в одном из дворов города Калуги, - отметили в СК. - Семейная пара сделала нарушителям замечание. В ответ на это 16-летний фигурант и 17-летняя обвиняемая подвергли потерпевших избиению и распылили в лицо газовый баллончик. Свои действия обвиняемые сопровождали нецензурной бранью.

В ближайшее время дело рассмотрит суд.

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