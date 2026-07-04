В Калуге подростки избили семейную пару

В субботу, 4 июля, управление Следственного комитета по Калужской области сообщило о завершении расследования уголовного дела о хулиганстве.

- Молодые люди распивали спиртные напитки на детской площадке в одном из дворов города Калуги, - отметили в СК. - Семейная пара сделала нарушителям замечание. В ответ на это 16-летний фигурант и 17-летняя обвиняемая подвергли потерпевших избиению и распылили в лицо газовый баллончик. Свои действия обвиняемые сопровождали нецензурной бранью.

В ближайшее время дело рассмотрит суд.