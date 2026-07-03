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Криминал

В Калуге задержали женщину, которая воровала продукты из магазина и продавала их на улице

Дмитрий Ивьев
03.07, 10:52
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Полицейские вычислили женщину, которая регулярно обворовывала сетевой магазин, рассказали 3 июля в УМВД.

Подозреваемой оказалась 55-летняя местная жительница, у которой уже была судимость. Как выяснилось, женщина действовала по отработанной схеме: приходила в магазин с пустым пакетом, незаметно набивала его продуктами и алкоголем, а потом просто уходила, не заплатив на кассе.

Часть украденного женщина продавала случайным прохожим прямо на улице, а остальное употребляла сама.

Против нее возбудили уголовное дело за кражу. Калужанке грозит до двух лет лишения свободы.

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