В Калужской области два террориста получили огромные сроки
В пятницу, 3 июля, Управление ФСБ по региону сообщило о вынесении приговоров двум жителям области.
Один из них в 2023 году по указанию украинских спецслужб собирал самодельные взрывные устройства, которые планировалось использовать для терактов.
Второй в 2024 году попытался заложить четыре бомбы в Брянской области.
Мужчины получили 21 и 18 лет лишения свободы.
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