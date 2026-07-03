В Калужской области два террориста получили огромные сроки

В пятницу, 3 июля, Управление ФСБ по региону сообщило о вынесении приговоров двум жителям области.

Один из них в 2023 году по указанию украинских спецслужб собирал самодельные взрывные устройства, которые планировалось использовать для терактов.

Второй в 2024 году попытался заложить четыре бомбы в Брянской области.

Мужчины получили 21 и 18 лет лишения свободы.