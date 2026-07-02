В Спас-Деменске мужчина вырастил на участке более 200 кустов конопли

Полицейские в Спас-Деменском районе задержали местного жителя, который устроил на своем подворье настоящую наркоплантацию, рассказали 2 июля в УМВД.

Во время обыска оперативники нашли во дворе восемь пластиковых контейнеров. Внутри них росли 203 куста конопли. По закону такое количество считается крупным размером.

Задержанный объяснил полиции, что выращивал запрещенные растения исключительно для себя и не планировал их продавать.

За выращивание конопли в крупных объемах против мужчины возбудили уголовное дело.