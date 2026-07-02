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Криминал

В Калужской области вынесли приговор торговцу наркотиками

Дмитрий Ивьев
02.07, 12:53
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Фото из архива.
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24-летний житель города Кирова получил восемь с половиной лет колонии строгого режима за продажу синтетических наркотиков. В четверг, 2 июля, об этом сообщили в прокуратуре региона.

Молодой человек столкнулся с финансовыми трудностями и решил подзаработать. В интернете он нашел предложение от наркоторговцев и согласился стать закладчиком.

Свою работу парень начал с того, что забрал из Московской области большую партию синтетики и привез её в Калугу. В нескольких садовых товариществах он спрятал 13 сверток с запрещенными веществами в тайниках. Однако правоохранители вычислили парня и задержали. Все наркотики, и те, что были при нем, и те, что он уже успел спрятать, изъяли.

Суд полностью согласился с доводами прокурора. За распространение наркотиков в крупном размере в составе организованной группы парень отправится в колонию строгого режима на восемь с половиной лет. Кроме того, в пользу государства у него конфисковали телефон, который он использовал для преступной работы.

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