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Криминал

В Калужской области суд арестовал «Приору» пьяного водителя

Дмитрий Ивьев
02.07, 12:08
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Житель поселка Бабынино снова угодил в полицию за рулем в нетрезвом виде. В мае этого года 44-летний мужчина катался по поселку на «Ладе Приоре», которая оформлена на его жену. Инспекторы ДПС его остановили, но от медицинской проверки водитель отказался, сообщили 2 июля в прокуратуре.

Поскольку ранее мужчина уже попадался на пьяной езде и был наказан, теперь ему грозит уже не штраф, а уголовная статья.

Прокуратура и дознаватель добились через суд ареста автомобиля. Теперь «Приора» будет стоять на приколе до тех пор, пока не закончится следствие и суд не вынесет свой приговор.

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