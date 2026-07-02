В Калужской области суд арестовал «Приору» пьяного водителя

Житель поселка Бабынино снова угодил в полицию за рулем в нетрезвом виде. В мае этого года 44-летний мужчина катался по поселку на «Ладе Приоре», которая оформлена на его жену. Инспекторы ДПС его остановили, но от медицинской проверки водитель отказался, сообщили 2 июля в прокуратуре.

Поскольку ранее мужчина уже попадался на пьяной езде и был наказан, теперь ему грозит уже не штраф, а уголовная статья.

Прокуратура и дознаватель добились через суд ареста автомобиля. Теперь «Приора» будет стоять на приколе до тех пор, пока не закончится следствие и суд не вынесет свой приговор.