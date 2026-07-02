В Калуге женщина пырнула ножом своего знакомого
В Калуге перед судом предстанет 41-летняя местная жительница, которая тяжело ранила своего знакомого. Инцидент произошел в декабре 2025 года, и теперь дело дошло до суда, рассказали 2 июля в прокуратуре.
По данным следствия, вечером женщина находилась в своей квартире на улице Бориса Литвинчука вместе с 45-летним знакомым. Они употребляли алкоголь, но в какой-то момент посиделки переросли в ссору. В порыве эмоций хозяйка квартиры схватила кухонный нож и ударила им мужчину в живот.
Пострадавший получил опасные для жизни травмы, и был срочно отправлен в больницу.
Сейчас прокуратура передала дело в Калужский районный суд.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь