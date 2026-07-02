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Криминал

В Калуге женщина пырнула ножом своего знакомого

Дмитрий Ивьев
02.07, 08:37
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В Калуге перед судом предстанет 41-летняя местная жительница, которая тяжело ранила своего знакомого. Инцидент произошел в декабре 2025 года, и теперь дело дошло до суда, рассказали 2 июля в прокуратуре.

По данным следствия, вечером женщина находилась в своей квартире на улице Бориса Литвинчука вместе с 45-летним знакомым. Они употребляли алкоголь, но в какой-то момент посиделки переросли в ссору. В порыве эмоций хозяйка квартиры схватила кухонный нож и ударила им мужчину в живот.

Пострадавший получил опасные для жизни травмы, и был срочно отправлен в больницу.

Сейчас прокуратура передала дело в Калужский районный суд.

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