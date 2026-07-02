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Криминал

В Калужской области будут судить любителя пьяной езды на «буханке»

Дмитрий Ивьев
02.07, 10:31
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Жителя поселка Ульяново будут судить за то, что он повторно сел за руль в нетрезвом виде. 59-летний мужчина попался полиции в апреле этого года, и теперь ему грозит не просто штраф, а реальный срок, сообщили 2 июля в прокуратуре.

Как выяснилось, мужчина ехал по селу на своем УАЗ-452. Инспекторы ДПС остановили его и обнаружили сразу несколько серьезных нарушений. Во-первых, у водителя вообще не было прав. Во-вторых, проверка показала, что он пьян.

Самое главное для нарушителя то, что его уже ловили на пьяной езде ранее. Из-за этого повторное нарушение перешло из разряда обычных штрафов в уголовное преступление.

Машину у мужчины арестовали, а прокуратура уже передала дело в Козельский районный суд. Теперь водителю грозит до трех лет лишения свободы.

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