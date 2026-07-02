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Новость дня Криминал

Слесарь-сборщик из Калуги отправился в колонию за комментарии в телеграме

Дмитрий Ивьев
02.07, 09:03
0 313
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38-летнего мужчину приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщили 1 июля во 2-м Западном окружном военном суде.

В феврале 2024 года он прокомментировал публикацию «РФ пригласила ХАМАС и «Исламский джихад» на межпалестинскую встречу в Москве». Суд решил, что в своем комментарии калужанин призывал к террористическим действиям.

Также слесарь призывал к теракту, ознакомившись с новостью, посвященной проведению в Большом Кремлевском дворце церемонии вступления в должность президента России в 2024 году.

Мужчина полностью признал вину в суде.

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