Слесарь-сборщик из Калуги отправился в колонию за комментарии в телеграме
38-летнего мужчину приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщили 1 июля во 2-м Западном окружном военном суде.
В феврале 2024 года он прокомментировал публикацию «РФ пригласила ХАМАС и «Исламский джихад» на межпалестинскую встречу в Москве». Суд решил, что в своем комментарии калужанин призывал к террористическим действиям.
Также слесарь призывал к теракту, ознакомившись с новостью, посвященной проведению в Большом Кремлевском дворце церемонии вступления в должность президента России в 2024 году.
Мужчина полностью признал вину в суде.
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