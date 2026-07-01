В Калужской области подростки угнали «Жигули»

В Жуковском районе двое подростков угнали автомобиль ВАЗ-2107. Хозяин оценил ущерб в 80 тысяч рублей, рассказали 1 июля в полиции.

Угонщиками оказались два местных жителя из села Высокиничи в возрасте 16 и 17 лет. Полицейские выяснили, что парни специально поехали в село Троицкое, чтобы украсть машину. Они заранее знали, где она припаркована. Подойдя к «семерке», подростки открыли дверь, вытолкали автомобиль на дорогу, замкнули провода зажигания и уехали.

Полицейские нашли угонщиков. Саму машину уже вернули законному владельцу.

В отношении подростков возбудили уголовное дело за угон. Несмотря на юный возраст, им грозит до семи лет лишения свободы.