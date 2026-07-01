В Калуге помощница по хозяйству обокрала свою пожилую работодательницу
44-летняя приезжая из Средней Азии обокрала пенсионерку, у которой работала домработницей. Женщина наняла её через знакомых для помощи по хозяйству, но вскоре пожалела об этом.
Злоумышленница быстро освоилась в доме и выведала все тайники. Воспользовавшись тем, что хозяйки не было дома, она открыла сейф, ключ от которого лежал на известном ей месте, и забрала все ювелирные украшения. Кроме того, она обчистила еще и декоративную скульптуру, в которой тоже хранились ценности. Общий ущерб составил более 280 тысяч рублей.
После кражи домработница перестала выходить на связь и пропала. Все похищенные украшения она быстро сдала в ломбард, а вырученные деньги потратила на себя.
Полиция вычислила воровку. Сейчас женщина находится под стражей, ей грозит до шести лет колонии, сообщили 1 июля в УМВД по Калужской области.
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